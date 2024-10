Das muss ausgebügelt werden

Der erfolglose Ausbruch über die für einen erfolgreichen Abschluss eines Doppelbodens notwendige Triggermarke von 1.200 US-Dollar wurde nur kurz überwunden, zur Wochenmitte brachen die Notierungen regelrecht wieder in sich zusammen und steuern auf eine untergeordnete Supportzone um 1.111 US-Dollar zu. Gelingt es allerdings dieses Niveau als Sprungbrett für einen erneuten Anlauf zu nutzen, könnte ein nachhaltiger Bodenabschluss doch noch von Erfolg gekrönt werden und entsprechendes Aufwärtspotenzial mit der Option neuerlicher Jahreshöchststände freisetzen.

Zunächst einmal sind weitere Abschläge beim Palladium-Future auf 1.111 US-Dollar stark anzunehmen, in diesem Bereich sollte nach Möglichkeit ein Boden ausgebildet werden und die Option auf frische Jahreshöchststände damit erheblich steigern. Gewissheit kann man aber erst über dem Niveau von 1.253 US-Dollar erlangen, in diesem Szenario wäre nämlich eine Rallyefortsetzung an 1.329 und darüber rund 1.500 US-Dollar für eine Unze Palladium denkbar. Geht es unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 1.021 US-Dollar runter, wären Rückschläge auf 973 und darunter sogar 861 US-Dollar nahezu vorprogrammiert.

Palladium-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Erste vorsichtige Long-Positionen können um 1.111 US-Dollar eröffnet werden, sollte sich ein entsprechender Boden abzeichnen. Ansonsten gilt ein konservatives Long-Investment erst ab einem Preisniveau von 1.253 US-Dollar beim Palladium-Future. Dann könnten nämlich Kursgewinne an 1.329 und darüber 1.500 US-Dollar ausgerufen werden und sich für ein entsprechendes Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VC1REZ anbieten. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 115 Prozent, Ziel des Scheins wurde bei rechnerisch 55,31 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte nach aktuellem Stand das Niveau von 1.176 US-Dollar aber nicht überschreiten, zur Orientierung ergibt sich im Zertifikat ein Stopp-Niveau von 25,31 Euro.