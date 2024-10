Broadcom mit Ausbruchsversuch

Ohnehin war ein Rücksetzer ausgehend von den Verlaufshochs bei 186,42 US-Dollar aus Anfang Oktober erwartet worden, mutmaßlich zunächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts. Exakt an dieser Stelle scharten sich wieder vermehrt Käufer um das Wertpapier und trieben es an die obere Trendbegrenzung voran. Aber erst wenn, das Niveau von mindestens 180,00 US-Dollar auf Tagesschlusskursbasis geknackt werden kann, wird ein Test der Oktoberhochs erwartet, ein nachhaltiger Anstieg darüber könnte sogar kurzzeitiges Kurspotenzial auf 196,90 US-Dollar freisetzen. Mittelfristig wären sogar Notierungen von über 203,00 US-Dollar zu erwarten. Auf der Unterseite müsste eine Fortsetzung des Abwärtstrends auf 164,29 US-Dollar zwingend angenommen werden, sobald der EMA 50 als Support wegfällt.

Trading-Strategie: