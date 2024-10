Shell: Neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt!

"Heute kündigen wir ein weiteres Rückkaufprogramm in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar für die nächsten drei Monate an. Damit ist dies das zwölfte Quartal in Folge, in dem wir Rückkäufe in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar oder mehr angekündigt haben", sagte CEO Wael Sawan in einer Erklärung am Donnerstag.

Die Aufrechterhaltung des Geldflusses an die Investoren war in den letzten Jahren ein entscheidender Faktor für die Attraktivität der großen Ölkonzerne. Unternehmen wurden für ein Abweichen von dieser Verpflichtung bestraft.

Die Aktie des engsten Rivalen von Shell, BP, fiel am Dienstag um 5 Prozent, nachdem der britische Ölgigant nach einem Gewinnrückgang und einer Erhöhung seiner Schuldenlast eine mögliche Reduzierung seiner Aktienrückkäufe im nächsten Jahr signalisiert hatte.

Die Nettoverschuldung von Shell belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 35,2 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von den 40,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht.

Vor der Bekanntgabe der Unternehmensgewinne für das dritte Quartal warnte Shell, dass die Gewinnmargen im Raffineriegeschäft im Quartalsvergleich um mehr als 28 Prozent gesunken seien.

Die Rohölpreise brachen in London im Berichtszeitraum um 17 Prozent ein, während die Gewinnmargen bei raffiniertem Kraftstoff schrumpften und die Chemiesparten einiger Unternehmen Geld verloren. Dennoch konnte Shell die allgemeine Schwäche auf den Ölmärkten durch eine Ausweitung des Erdgasverkaufs im Vergleich zum Vorjahr ausgleichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion