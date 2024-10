Transformation versus Wohlstand?

Frankfurt (ots) - Weg vom Turbokapitalismus hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft

und Gesellschaft ist eine Jahrhundertaufgabe. Dafür brauchen wir Investitionen

und Kraft. Angefangen bei der Energiewende über den Umstieg auf einen

sparsameren Verbrauch planetarer Ressourcen bis hin zu einem Finanzsystem, das

nach Wirkung statt Gewinnen gesteuert wird.



Das sind die Themen der 11. Fair Finance Week vom 4. bis 8. November 2024 in

Frankfurt am Main.





Die Tage im Überblick:- Montag, 04.11.: Kostet die Transformation unseren Wohlstand?- Dienstag, 05.11.: Nachhaltig digital - ein Widerspruch?- Mittwoch, 06.11.: Geld in die Transformation lenken- Donnerstag, 07.11.: Haltung zeigen - rechte Kräfte in der Finanzkrise- Freitag, 08.11.: Mach doch, was du willst! - Werte im Alltag lebenWann?19:00 Uhr - jeden TagWo?Montag, Mittwoch und Freitag im Haus am Dom. Dienstag und Donnerstag in derEvangelischen Akademie. Alle Veranstaltungen sind hybrid und werden auch onlinegestreamt.Mit dabei sind:Sven Giegold , Staatssekretär im BM für Wirtschaft und KlimaschutzBastian Bergerhoff , Kämmerer der Stadt Frankfurt die WocheDr. Katharina Reuter , Bundesverband Nachhaltige WirtschaftProf. Dr. Alexander Zureck , FOM Hochschulzentrum DüsseldorfDirk Möbus, GenoverbandJennifer Brockerhoff, Mitglied von FuturewomenDr. Magnus Göpel, Impactive ValuesGesa Vögele, Fair Finance InstituteAgnes Dieckmann, urgewald e.V.Dr. Irmela Koch-Bayram , Universität MannheimProf. Dr. Nils Goldschmidt, Universität SiegenHeike Leitschuh, Beraterin für nachhaltige EntwicklungLenny Felling, Poetry SlammerLea Dohm, Mitbegründerin von Psychologists for FutureKristina Jeromin, Sustainable Finance BeiratProf. Dr. Niko Paech, Universität SiegenSebastian Schreiber, Hessischer RundfunkPressekontakt:Silvia WinklerOikocredit Hessen-Pfalz069-74221801mailto:swinkler@oikocredit.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/5898833OTS: GLS Bank