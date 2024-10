Aktien Asien/Pazifik Chinesischen Börsen von Konjunkturdaten gestützt Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag geschwächelt. Dabei hielten sich die Abgaben allerdings in Grenzen. Lediglich in China hielten sich die Märkte etwas besser. Japanische Aktien kamen nach den Vortagesgewinnen etwas ins Stottern. Der …