Smart-Meter-Spezialist Hausheld sichert sich Kapital für den Rollout / Führender internationaler Infrastrukturinvestor Ancala Partners steigt bei den Mönchengladbachern ein (FOTO)

Mönchengladbach / London (ots) - Der internationale Infrastrukturmanager Ancala

hat eine 50%ige Beteiligung am Smart-Meter-Spezialisten Hausheld AG erworben, um

den Rollout von Smart Metern in Deutschland zu finanzieren.



Die Hausheld AG mit Sitz in Mönchengladbach ist einer der größten unabhängigen

Smart-Meter-Betreiber in Deutschland. Sie bietet Stadtwerken seit 2017 modulare

Lösungen für einen ganzheitlichen Smart-Meter-Rollout und ist vom Bundesamt für

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert.







entscheidender Bedeutung. Die Smart-Meter-Lösungen der Hausheld AG ermöglichen

es Stadtwerken, ihren Smart-Meter-Rollout schnell und wirtschaftlich und ohne

die sonst notwendigen hohen Investitionen umzusetzen. Haushelds

Voll-Rollout-Lösungen sichern damit bei den Stadtwerken die Umsetzung aller

gesetzlichen Vorgaben für den Smart-Meter-Rollout ab 2025.



Die Investition von Ancala stellt der Hausheld AG Kapital für die bereits mehr

als 200.000 beauftragten Smart-Meter-Installationen zur Verfügung und ermöglicht

es, weitere Aufträge anzunehmen. Das Ancala-Team unterstützt zudem das

Managementteam um Vorstand Bouke Stoffelsma dabei, das Wachstum zu bewältigen

und bundesweit Smart-Meter Rollouts für Stadtwerke mit passender Technik

umzusetzen. Neben Ancala bleibt auch die Deutsche Beteiligungs-AG an der

Hausheld AG beteiligt. Das börsennötierte Beteiligungsunternehmen aus Frankfurt

investiert bereits seit 2020 in das Unternehmen und seine

Energiewende-Technologie.



Bouke Stoffelsma, CEO, Hausheld AG dazu:



"Hausheld ist angetreten, die Energiewende in Deutschland zu unterstützen, indem

wir branchenführende Ende-zu-Ende-Lösungen für intelligente Messsysteme für

Stadtwerke anbieten. Wir bekommen Aufträge von immer mehr Stadtwerken für den

flächendeckenden Rollout von Smart Metern in ihren Stromnetzen. Die Aufträge

sind inzwischen so groß, dass wir sie nicht mehr allein in Deutschland

refinanzieren können. Mit Ancala als milliardenschwerem Infrastrukturfinanzierer

können wir jetzt auch sehr große Smart-Meter-Rollouts in Deutschland sicher

finanzieren."



"Mit der Unterstützung von Ancala sind wir in der Lage, den Smart-Meter-Rollout

auch für Stadtwerke mit mehr als 100.000 Zählern umzusetzen. Wir bedienen

bereits zahlreiche Stadtwerke mit 10.000 bis 100.000 Zählern. Nun können wir die

Smart Meter Voll-Rollouts auch für größere Stadtwerke anbieten. Wir freuen uns

auf die Zusammenarbeit mit Ancala, um den Smart-Meter Rollout gemeinsam mit

unseren Kunden anzugehen."



Die Hausheld AG ist darauf spezialisiert, immer gleich alle Zähler einer Straße



