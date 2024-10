Schwieriges Aufräumen nach verheerenden Unwettern in Spanien Nach den verheerenden Unwettern in Spanien mit mindestens 95 Toten werden immer stärker die Ausmaße der Zerstörung sichtbar. In Sedaví in der besonders betroffenen Mittelmeerregion Valencia, wo nach den Regenmassen nun wieder die Sonne scheint, …