Carvana: Was geht denn bitte schön hier ab?

Nach einer aufsehenerregenden Rallye von 650 Prozent in den vergangenen 12 Monaten notiert die Aktie wieder bei über 200 US-Dollar. Wer als Anleger genau das Tief erwischt hat und nicht in die Verlegenheit geraten ist, Gewinne zu realisieren, hat eine Performance von fast 5.000 Prozent erzielt!

Hinter dem US-Gebrauchtwagenhändler Carvana und seiner Aktie liegen bewegte Jahre. Schoß das Papier auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, als Neufahrzeuge in den USA so knapp waren, dass sie schon an Wert gewannen, wenn sie nur vom Hof der Händler rollten, auf über 350 US-Dollar, war es in 2022 zeitweise keine 4 US-Dollar mehr wert – das Unternehmen stand vor der Insolvenz.

Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt wird nach Schätzungen von Experten bis 2032 auf ein Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar anwachsen. Davon könnten nach dem Sensationserfolg von Nvidia vor allem Titel aus der zweiten Reihe profitieren. Welche das sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Ergebnis über den Erwartungen, Shortseller unter Druck

Auf diese Wahnsinnsrallye packt die Aktie am Donnerstagvormittag noch einmal weitere 20 Prozent drauf, denn Carvana hat am Donnerstagabend einmal mehr ein Ergebnis über den Erwartungen der Analysten präsentiert. Das setzt die mit einer Leerverkaufsquote von knapp 12 Prozent in der Aktie vertretenen Shortseller unter Druck.

Die Zahl verkaufter Fahrzeuge ist gegenüber dem Vorjahr um 34 Prozent gestiegen, woraus ein Umsatzanstieg um 31,8 Prozent auf 3,66 Milliarden US-Dollar hervorging. Dank weiterer Margenverbesserungen – die bereinigte EBITDA-Marge kletterte auf 11,7 Prozent, die Nettomarge auf 4,0 Prozent – wurde daraus ein EBITDA-Ertrag in Höhe von 429 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.

Den Nettogewinn gibt das Unternehmen mit 148 Millionen US-Dollar an, was einem Ertrag in Höhe von 1,14 US-Dollar pro Anteil entspricht. Zum Vergleich: Analysten hatten lediglich einen Gewinn von 0,30 US-Dollar je Aktie erwartet.

Höhere Verkaufspreise erlauben optimistischen Ausblick

"Die außergewöhnlichen Ergebnisse von Carvana unterstreichen unsere Position als der am schnellsten wachsende und gleichzeitig profitabelste Fahrzeughändler", kommentierte Gründer und Vorstandsvorsitzender Ernie Garcia.

Dabei profitierte das Unternehmen auch von deutlich höheren Fahrzeugpreisen. Der Bruttogewinn pro verkauftem Fahrzeug kletterte um 1.289 US-Dollar auf 7.427 US-Dollar, was die Expertenschätzung von 6.505 US-Dollar deutlich überstieg.

Für das kommende Quartal rechnet das Management mit einem weiteren Anstieg der Fahrzeugverkäufe. Mit Blick auf das EBITDA-Ergebnis setzt das Unternehmen auf einen Abschluss am oberen Ende der Prognosespanne von 1,0 bis 1,2 Milliarden US-Dollar.

Aktie packt nochmal 20 Prozent obendrauf!

Das zum wiederholten Male überraschend starke Abschneiden des Unternehmens setzt Leerverkäufer erneut unter Druck. Die wetten zwar mit einiger Berechtigung gegen die hohe Bewertung des Unternehmens, werden dabei aber seit einigen Quartalen von immer besseren Betriebsergebnissen überrollt.

In der US-Nachbörse verteuerten sich die Anteile um über 20 Prozent. Diesen Kurs behalten sie am Donnerstagvormittag mit einem Plus von etwa 19,5 Prozent bei. Gelingt es den Käufern, diese Gewinne im regulären Handel zu verteidigen, ist die Aktie auf bestem Wege, seit dem Jahreswechsel ein Plus von unfassbaren 1.000 Prozent auf das Parkett zu zaubern – das lässt selbst Nvidia-Anleger alt aussehen.

Fazit: Mindestens eine Gebrauchtwagenlänge Abstand halten!

Die Wiederauferstehung des vor zwei Jahren noch von der Pleite bedrohten US-Gebrauchtwagenhändlers Carvana hält nach den am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen an. Einigen Anlegern ist der phoenixhafte Aufstieg sogar so suspekt, dass sie Bilanzbetrug vermuten. Für einen solchen gibt es bislang jedoch keine Anzeichen.

Ganz deutlich hingegen ist inzwischen die dramatische Überbewertung der Aktie. Trotz der rasanten Erholung der Geschäfte ist das Papier für das laufende Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 300, für 2025 mit einem erwarteten KGV von 160 bewertet.

Auch das angestrebte bereinigte EBITDA von 1,2 Milliarden US-Dollar passt bei einer Verschuldung in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar nicht zum Unternehmenswert von inzwischen über 50 Milliarden US-Dollar. Anleger sind daher gut beraten, die Finger von der Aktie zu lassen – allerdings auch auf der Short-Seite, da die noch immer hohe Leerverkaufsquote einen fortgesetzten Squeeze wahrscheinlich macht. Sobald dieser endet, wird es für die Aktie sehr ungemütlich werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion