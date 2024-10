Aixtron gefragt - Konkreter Umsatzausblick für 2025 kommt gut an

Yolobi78 schrieb vor 1 Stunde

Das gute ist doch erstmal, dass Aixtron anscheinend eine Insolvenz gerade noch abwenden konnte. ;-)



Sorry, aber es ist einfach irre, was für ein Unsinn zum Teil verzapft wird. Die Zahlen sind solide und mittelfristig ist es ein Wachstumsmarkt. Und Aixtron steht da mitten drin. Kann schon sein, dass nochmal abverkauft wird, ich habe mich für ein langfristiges Invest in Aixtron entschieden und werde daher halten und evtl nachkaufen, solange sich an den fundamentals nichts grundlegendes verschlechtert.