Digital Turbine und ONE Store erweitern ihre Partnerschaft, um das Wachstum alternativer Apps zu globalisieren

AUSTIN, Texas und SEOUL, Südkorea, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Digital Turbine, der weltweit führende Anbieter von Wachstumslösungen für das mobile Ökosystem, und ONE Store, der führende alternative App-Marktplatz in Südkorea, geben heute bekannt, dass Digital Turbine ONE Store International, eine Tochtergesellschaft von ONE Store, die sich auf die globale Expansion konzentriert, übernimmt.

Digital Turbine bringt eine Reihe von Lösungen für das Wachstum von Android- und iOS-Apps, einschließlich des marktführenden alternativen App-Marktplatzes von ONE Store, nach Nordamerika, in die EU und nach LATAM

Diese Übernahme markiert die nächste Phase der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, die darauf abzielt, App-Entwicklern die Möglichkeit zu geben, ihr Geschäft weltweit über die etablierten App-Stores hinaus auszubauen.

Im Februar 2024 beteiligte sich DT an ONE Store und begründete damit eine strategische Partnerschaft, die darauf abzielt, die Lösungen von Digital Turbine zur Nutzergewinnung, einschließlich SingleTap, in Südkorea einzuführen, wo ONE Store der zweitgrößte App-Store ist.

Die Übernahme von ONE Store International erweitert die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, indem sie den bewährten und robusten alternativen App-Store von ONE Store in die wichtigsten App-Wachstumsmärkte in Nordamerika, der EU und LATAM bringt. Die Unternehmen werden die Gerätepräsenz von Digital Turbine und die SingleTap-Technologie nutzen, um reibungslose App-Installationen für Entwickler zu ermöglichen, die ihre Apps im ONE Store veröffentlichen. Dieser hat bereits 38 Millionen Nutzer und weist fast 1 Milliarde US-Dollar an jährlichen Transaktionen auf.

Die Unternehmen arbeiten außerdem gemeinsam an neuen Technologien und Vertriebsmöglichkeiten, um dieses erweiterte App-Store-Erlebnis in naher Zukunft auf iOS-Geräte zu bringen. Mit der Ausweitung der Partnerschaft wollen Digital Turbine und ONE Store ein umfassendes und wettbewerbsfähiges Ökosystem schaffen, das über das traditionelle App-Store-Modell hinausgeht. Es soll Entwicklern und Verbrauchern einen größeren Mehrwert bieten und Mobilfunkbetreibern neue Möglichkeiten eröffnen, um zum Wachstum des Ökosystems beizutragen.