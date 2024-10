Dax startet vor Euro-Inflationsdaten schwach

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Reformationstag mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.160 Punkten berechnet, 0,5 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten nur Airbus, Sartorius und Bayer entgegen dem Trend im Plus, die stärksten Abschläge gab es bei Siemens Energy, der Deutschen Bank und Siemens.



Anleger schauen am Vormittag unter anderem gespannt auf die für 11 Uhr erwarteten Daten zur Inflation im Euroraum. Für die EZB ist die Teuerung ein entscheidender Faktor bei der Zinspolitik. Zudem sind die laufende Berichtssaison sowie die anstehenden US-Wahlen wichtige Themen auf dem Parkett.





