ROUNDUP Finanzmärkte treiben Gewinn von BNP Paribas nach oben - Aktie sackt ab Gute Geschäfte an den Finanzmärkten haben der französischen Großbank BNP Paribas im dritten Quartal zu mehr Gewinn verholfen. Auch in der Fondssparte lief es gut, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Konzernweit stieg der Gewinn im …