Die 16. Ausgabe des internationalen Inkasso-Handbuchs von Atradius Collections

AMSTERDAM, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Das internationale Inkasso-Handbuch behandelt umfassende B2B-Inkasso-Ansätze in 53 Ländern weltweit. Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Serbien sind die drei neuen Länder, die in der 16. Ausgabe vorgestellt werden.

Multinationale Unternehmen können nun das internationale Inkasso-Handbuch nutzen, um sie durch verschiedene Inkasso-Ansätze in 53 Ländern zu führen: von außergerichtlichen Einigungen, bei denen überfällige Forderungen eingetrieben und gleichzeitig Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten werden – bis hin zu gerichtlichen Verfahren, bei denen uneinbringliche Forderungen durch lokale rechtliche Schritte eingetrieben werden.

"Unsere Anwälte und Inkassospezialisten haben ihr umfassendes Fachwissen und ihre Erfahrung im internationalen Inkasso-Handbuch geteilt. Ich bin sicher, dass Sie es als eine äußerst nützliche und fundierte Ressource für all Ihre geschäftlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Inkasso finden warden," sagt Rudi de Greve, Global Operations Officer bei Atradius Collections.

Seit der ersten Ausgabe hat das internationale Inkasso-Handbuch Vertrauen gewonnen und ist zur unverzichtbaren Informationsquelle für die Eintreibung von Forderungen im Ausland geworden. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist es eine unverzichtbare Lektüre für jedes Unternehmen, das seinen Cashflow verbessern möchte.

Laden Sie hier Ihr kostenloses Exemplar der 16. Ausgabe des internationalen Inkasso-Handbuchs herunter: https://atradiuscollections.com/global/publications/international-debt-collections-handbook.html

Über Atradius Collections

Durch eine Vertretung in 40+ Ländern kann Atradius Collections kommerzielles Forderungsmanagement in 96% der Länder der Welt anbieten. Die große Bandbreite an Dienstleistungen, von einfachen Inkasso-maßnahmen bis zu gerichtlichen Einzugs-verfahren und der Ausgliederung von Forderungen, hilft Unternehmen weltweit unbezahlte Rechnungen einzuziehen. Atradius Collections ist Teil der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), einem der weltweit führenden Kreditversicherer.

