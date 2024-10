Einzelhandelsumsatz im September 2024 real um 1,2 % höher als im Vormonat

WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, September 2024 (vorläufig, kalender- und

saisonbereinigt)



+1,2 % zum Vormonat (real)



+0,6 % zum Vormonat (nominal)



+3,8 % zum Vorjahresmonat (real)





+3,9 % zum Vorjahresmonat (nominal)Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im September 2024 nachvorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- undsaisonbereinigt real (preisbereinigt) 1,2 % und nominal (nicht preisbereinigt)0,6 % mehr umgesetzt als im August 2024. Die Differenz zwischen dem nominalenund realen Ergebnis ist in diesem Monat besonders auf die rückläufigen Preisebei Mineralölprodukten zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September2023, der zusammen mit dem Februar 2024 den niedrigsten Wert seit Februar 2021aufwies, verzeichnete der Einzelhandel ein Umsatzplus von real 3,8 % und nominal3,9 %. Zuletzt hatte der Einzelhandel im September 2022 einen höheren Umsatzerzielt als im September 2024.Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im September 2024 kalender-und saisonbereinigt real um 0,8 % und nominal um 0,5 % gegenüber dem Vormonat.Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2023 verzeichnete der Umsatz einenAnstieg von real 0,3 % und nominal 2,2 %.Der reale kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Einzelhandel mitNicht-Lebensmitteln stieg im September 2024 um 1,7 % gegenüber dem Vormonat undum 6,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat September 2023. Im Internet- undVersandhandel verzeichnete der reale Umsatz im September 2024 einen Zuwachs von3,1 % zum Vormonat und lag damit 17,9 % über dem Umsatz des VorjahresmonatsSeptember 2023.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Derkalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigenNiveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffektenunabhängig. Im Zuge der Corona-Krise und des Kriegs in der Ukraine kann esaktuell zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen im Vormonats-/Vorquartalsvergleichund Vorjahresvergleich kommen.Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuellalle Zeitreihen separat bereinigt. Daher können die Veränderungsraten derAggregate von denen der Unterpositionen abweichen.Aufgrund der Umstrukturierung eines größeren Unternehmens im Internet- undVersandhandel weisen die betroffenen Zeitreihen seit Monat August 2024 einen(strukturellen) Zuwachs auf.Weitere Informationen:Die Ergebnisse der Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereichfür die vergangenen Berichtsmonate stehen in GENESIS-Online in folgendenTabellen bereit:- Großhandel (Tabellen 45211)- Einzelhandel (Tabellen 45212)- Gastgewerbe (Tabellen 45213)- Kfz-Handel (Tabellen 45214)- Dienstleistungsbereich (Tabellen 47414)Weitere Ergebnisse bieten auch die Themenseiten "Groß- und Einzelhandel" sowie"Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragtenErhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenenErgebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen derAktualisierungen auf die Ergebnisse.Der Einzelhandelsumsatz ist auch im Dashboard Deutschland(www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt dasStatistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik undweiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt,Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" stehtdort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:Ab dem 5. November 2024 wird die neue Nutzeroberfläche unserer Datenbank alsHauptversion verfügbar sein und damit das Beta-Stadium verlassen. Die neueOberfläche bietet schnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- undAnpassungsmöglichkeiten von Tabellen. Zudem ändern sich auch die Struktur desmaschinenlesbaren Flatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat beiTabellen-Downloads. Detaillierte Informationen dazu sowie weitere wichtigeHinweise zum Release bietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Einzelhandel,Telefon: +49 611 75 4854www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5898862OTS: Statistisches Bundesamt