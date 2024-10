Aktienmärkte: Kommt jetzt der typische Abverkauf vor der US-Wahl?

Die US-Aktienmärkte gestern mit Verlusten - dann fielen nachbörslich auch noch Microsoft und Meta nach Vorlage ihrer Zahlen - kommt jetzt der typische Abverkauf vor der US-Wahl? Dieses Muster zeigten die Aktienmärkte in den USA bei den letzten vier Wahlen: Ende Oktober bis zu den ersten November-Tagen ein Abverkauf, gefolgt von einer Rally, die kurz vor der US-Wahl startet. Aber: die Aktienmärkte haben bisher jede typische Saisonalität in diesem Jahr verweigert (normalerweise schwacher Sepetmber und schwacher Oktober in Wahljahren) - kommt also diesmal alles anders? Gut möglich. Nach den Zahlen von Microsoft und Meta zunächst ein schwacher Auftakt in den heutigen Handelstag..

Hinweise aus Video: