Flatexdegiro stabilisieren sich nach Kaufempfehlung

Profitjaegerx7x schrieb 22.10.24, 18:41

Umsatz ist erneut besser als von mir erwartet.

Provisionserträge pro Trade mit 4,32 höher als meine konservativen 4,25. Trotzdem nicht über Q2, was als tendenziell niedriger dargestellt wurde.

Zinserträge auch wieder ca. 2m höher als berechnet. Weiß immer nicht wo diese herkommen.

Sonstige Umsätze etwas niedriger.



In Summe ergibt das fürs Gesamtjahr 19% Wachstum, wenn:

die Trades pro Tag auf 0,24 ggü. Q3 steigen (0,238 im Juli, 0,237 im August. 0,22x im September). Q4 gilt aber als stärkeres Quartal, daher sollten die 0,24 erreicht werden.

Die Umsätze pro Trade auf 4,25 fallen

und die Zinserträge keine positive Abweichung mehr haben wie in den ersten drei Quartalen.



Realistisch ist denke ich 19-20% Wachstum?



Gewinn habe ich mir noch nicht im Detail angeschaut. Hier rechne ich, ohne Q3 zu beachten, mit 45-55% Wachstum.



Kann die Reaktion aber trotzdem verstehen, nicht wegen der Zahlen, sondern weil die Prognoseerhöhung eingepreist war aber tatsächlich nicht wirklich vorgenommen wurde.

verstehe nicht wieso sie nicht (1) die Umsatzprognose konkret mit e.g. 15-20% angegeben haben (was tendenziell konservativ wäre und ggf. knapp überboten werden könnte wenn es gut läuft) und die Gewinnspanne deutlich eingedämmt haben (bspw. 40-50% oder 45-55%.

Die aktuelle Prognose klingt nach Wischiwaschi