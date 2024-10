Bankaktien mit deutlichen Kursbewegungen nach Zahlen

PARIS/AMSTERDAM/MADRID (dpa-AFX) - Die Aktien europäischer Banken haben im frühen Handel am Donnerstag teilweise deutlich auf die Quartalszahlen reagiert. Am auffälligsten waren BNP Paribas und Societe Generale , die um 6,2 Prozent fielen respektive um 7,7 Prozent stiegen. Ruhiger ging es bei ING zu, wo der Kurs sich nach anfänglichen Verlusten unverändert tendierte. BBVA sanken um 0,6 Prozent.

So unterschiedlich wie die Kursentwicklungen waren die Einschätzungen der Analysten. So sprachen die Experten der Bank RBC bei BNP von einem durchwachsenen Zahlenwerk. Die Analysten von Jefferies bemängelten das Privatkundengeschäft in Frankreich. Die starke Konkurrenz im Einlagengeschäft in Belgien habe zudem Spuren hinterlassen.