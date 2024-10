Deutsche Anleihen wenig verändert nach Kursrutsch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich zur Wochenmitte nach ihrem Kursrutsch stabilisiert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Donnerstagvormittag um 0,03 Prozent auf 131,54 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,42 Prozent.

Am Mittwoch hatten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Bundesanleihen gedämpft. Auch am Donnerstag bleibe der Blick auf die harten Fakten gerichtet, schrieb Analyst Sebastian Grupp von der DZ Bank. So richte sich der Fokus auf die Inflationsrate für die gesamte Eurozone, die weiteren Handelsverlauf auf dem Programm steht.

Nach einer Teuerung von 1,7 Prozent im September dürfte die Inflation im Währungsraum nach Einschätzung von Grupp, ähnlich wie die deutsche Inflation, im Oktober gestiegen sein. In den USA werden zudem die persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht, bevor am Freitag der "offizielle" Arbeitsmarktbericht folgt, hob der Experte der DZ Bank hervor./la/jkr/mis