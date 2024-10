De.mems Bedeutung für die Bergbau-Kunden in Australien (Niederlassung in Kalgoorlie)

Der große Goldrausch ist in Australien zwar längst Geschichte. Verlassene und aktive Goldminen gibt es im westaustralischen Outback aber immer noch. Die größte davon liegt nahe des pittoresken Städtchens Kalgoorlie, einer typischen „Outback-Town“ geprägt von viktorianischer Architektur. De.mem, der internationale Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie, ist nun auch mit einer Dependance in der 30.000 Einwohner zählenden, ehemaligen Goldgräberstadt vertreten. Was fast etwas nach Abenteuerromantik klingt, hat für die De.mem wie auch für die Kunden handfeste Vorteile.

Die Bergbaubranche ist ein entscheidender Pfeiler der australischen Wirtschaft. Hier arbeiten nicht nur rund 300.000 Beschäftigte, der Bergbau trägt zu rund 13 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes bei. Australien hat nach China zusammen mit Russland die zweithöchste Goldproduktion der Welt.

Mit der einstigen Goldgräberromantik hat der Abbau heute nichts mehr zu tun. In großen Tagebauwerken werden Löcher ins Gelände gesprengt. Schaufelbagger und Kipper transportieren die Felsbrocken aus der Grube. Zuerst zermahlen riesige Trommeln das Gestein, bevor kleinere Brocken in speziellen Anlagen gelangen und mit Hilfe chemisch-physikalischen Verfahren dort das Gold vom Gestein gelöst wird. Dazu wird auch jede Menge Wasser benötigt. Damit dieses belastete Wasser nicht wieder ungefiltert in die Umwelt gelangt, gibt es mittlerweile auch in Australien strenge Umweltauflagen, die die Bergbau-Unternehmen einhalten müssen.

Wasser wird nicht nur in Australien, sondern weltweit als blaues Gold bezeichnet. In Kalgoorlie kommt es zudem über eine Pipeline aus dem 600 km entfernten Perth, da der Niederschlag in der Region im Outback einfach zu gering ist. Umso wichtiger ist die Ressource Wasser für die Bergbauunternehmen dort. Sie investieren mittlerweile in hochkomplexe Filteranlagen. De.mem bietet solche Anlagen an und zählt international agierende Bergbaufirmen wie Rio Tinto, Chivaudan und South 32 (eine Tochter der BHP Group) zu seinen Kunden.