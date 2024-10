Eine globale Bühne für Innovation und Fahrersicherheit

BELGAUM, Indien, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- AXOR, eine führende internationale Helmmarke und eine Tochtergesellschaft der renommierten VEGA Auto, bereitet sich auf ihr mit Spannung erwartetes Debüt auf der EICMA 2024 vor, der weltgrößten Motorradmesse in Mailand, Italien. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für AXOR, der sein Engagement für Sicherheit, Stil und Spitzentechnologie auf einer globalen Plattform unter Beweis stellt.

AXOR wurde 2015 gegründet und hat sich schnell als vertrauenswürdige Marke für Motorradliebhaber in 35 Ländern etabliert. Mit dem Fokus auf hochwertige Schutzausrüstung und Zubehör legt AXOR den Schwerpunkt auf die Sicherheit des Fahrers und ein außergewöhnliches Fahrerlebnis.

EICMA 2024: Eine Plattform für Innovation und Verbindung

Die EICMA bietet AXOR die perfekte Bühne, um seine neuesten Entwicklungen einem weltweiten Publikum zu präsentieren. Diese prestigeträchtige Veranstaltung zieht nicht nur Motorradfans, sondern auch Branchenexperten und Händler an und bietet eine einmalige Gelegenheit zur Präsentation von Marken und zum Networking.

Mehr Erlebnis für den Fahrer: Enthüllung der neuesten Innovationen

Die Präsenz von AXOR auf der EICMA ist ein Zeichen für das Engagement, die Grenzen der Helmtechnologie und des Fahrerschutzes zu erweitern. Die Besucher des AXOR Standes (Halle 24, Standnummer E82) werden eine Ausstellung der handgefertigten Leder-Retro-Serie der neuesten Innovationen der Marke sehen, darunter:

Brutale

Säbel

Dominator

Schurke

Erweiterung der Reichweite und Aufbau von Partnerschaften:

Die Teilnahme von AXOR an der EICMA spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, seine Präsenz auf dem Weltmarkt zu erweitern. Die Veranstaltung bietet eine strategische Gelegenheit, mit potenziellen Händlern in Kontakt zu treten und bestehende Partnerschaften zu stärken, um AXORs Position als wichtiger Akteur in der Motorradhelmindustrie weiter zu festigen.

Eine Marke, die auf Qualität und Innovation basiert:

Seit seiner Gründung hat AXOR strengen Test- und Zertifizierungsverfahren Vorrang eingeräumt, um die weltweite Konformität sicherzustellen. Dieser unermüdliche Fokus auf Qualität, gepaart mit einer schnell wachsenden globalen Präsenz, positioniert AXOR als eine Marke, die für Exzellenz und Fahrersicherheit steht.

Erleben Sie AXOR auf der EICMA 2024:

Die Besucher der EICMA 2024 sind eingeladen, den AXOR-Stand (Halle 24, Standnummer E82) zu besuchen, um den innovativen Ansatz der Marke für den Schutz des Fahrers aus erster Hand zu erfahren. AXOR hat es sich zur Aufgabe gemacht, dauerhafte Verbindungen zu Branchenvertretern und Fahrern aufzubauen und gleichzeitig das Markenversprechen von Exzellenz, Sicherheit und unvergleichlichem Komfort zu unterstreichen.

Für weitere Informationen über AXOR und seine Teilnahme an der EICMA 2024 besuchen Sie bitte www.axorhelmets.com

Kontakt: Qurrattulain Choudhary, qurrattulain@vegaauto.com

