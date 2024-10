DeepL debütiert NVIDIA DGX SuperPOD mit DGX GB200-Systemen in Europa

Mit seiner bisher größten Anschaffung ermöglicht DeepL mehr Leistung für seine branchenführende KI–Sprachtechnologie-Plattform

KÖLN, Deutschland, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führender Anbieter von KI–Sprachtechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass es als eines der ersten Unternehmen NVIDIA DGX SuperPOD mit DGX GB200-Systemen kommerziell einsetzen wird. NVIDIA DGX SuperPOD soll voraussichtlich Mitte 2025 in Betrieb genommen und für Forschungsberechnungen genutzt werden. Die neue Infrastruktur bietet DeepL die zusätzliche Rechenleistung, die zum Trainieren neuer Modelle und für die Entwicklung innovativer Funktionen und Produkte benötigt wird. Dadurch möchte das Unternehmen seine leistungsfähige KI–Sprachtechnologie-Plattform in Zukunft noch weiter ausbauen und so Unternehmen und Fachleuten auf der ganzen Welt eine reibungslose Kommunikation jenseits von Sprachbarrieren ermöglichen.