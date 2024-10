Societe Generale verdient mehr und strafft Führungsriege - Kurssprung

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) baut ihre Führungsriege um. Philippe Aymerich - bisher einer von zwei Vizechefs - und Finanzchefin Claire Dumas geben ihre Posten ab, wie das Institut am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Paris mitteilte. Die Finanzen soll ab 7. Januar Leopoldo Alvear führen. Er ist noch Finanzchef der spanischen Großbank Sabadell . An der Börse kamen die Neuigkeiten und ein Gewinnsprung im dritten Quartal gut an.

Die SocGen-Aktie legte am Vormittag um siebeneinhalb Prozent auf rund 25,50 Euro zu, damit machte das Papier seine Kursverluste aus dem bisherigen Jahresverlauf mehr als wett. Zugleich war die Aktie am Donnerstag Spitzenreiter im Pariser Leitindex Cac 40 - ganz anders als das Papier der Konkurrentin BNP Paribas , das mit einem Abschlag von rund sechs Prozent der größte Verlierer unter den französischen Standardtiteln war.