Geschäftsklima im Mittelstand fällt im Oktober leicht

- KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigt weiter sinkende Geschäftserwartungen

- Mittelständler beurteilen ihre aktuelle Lage etwas besser als im Vormonat

- Stimmung in Großunternehmen hellt sich deutlich auf



Die Stimmung unter den kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland ist im

Oktober weiter abgesackt. Allerdings fällt das Geschäftsklima nur um sehr

sechs Monaten um 1,3 Zähler auf ein Acht-Monats-Tief von nun minus 20,0 Punkten.

Dagegen verbessern sich die Urteile der Mittelständler zu ihrer aktuellen

Geschäftslage im Vergleich zum September um 0,4 Zähler auf jetzt minus 19,7

Punkte. Historisch betrachtet ist das weiterhin ein sehr niedriges Niveau.

Negative Indikatorwerte weisen auf eine unterdurchschnittliche Konjunkturlage

hin.



Für das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer wertet die KfW Ergebnisse der

ifo-Konjunkturumfragen aus, unterteilt nach Größenklassen der Unternehmen und

Hauptwirtschaftsbereichen.



Es gibt aber auch kleinere Lichtblicke. So steigt das Geschäftsklima entgegen

dem allgemeinen Trend in der mittelständischen Wirtschaft sowohl im Großhandel

als auch leicht im Bau. Die Stimmung im Einzelhandel stagniert zum September.

Das könnte darauf hindeuten, dass die seit geraumer Zeit deutlich steigende

Kaufkraft der privaten Haushalte allmählich zu einer Bodenbildung führt.

Hingegen fällt das Geschäftsklima des Verarbeitenden Gewerbes auf den tiefsten

Stand seit Februar. Die schwache inländische Investitionstätigkeit und eine

verhaltende Exportnachfrage belasten den industriellen Mittelstand.



Deutlich positiver als im Mittelstand entwickelt sich die Stimmung in den

Großunternehmen. Deren Geschäftsklima ist mit minus 23,8 Punkten zwar weiterhin

schlechter als bei kleinen und mittleren Unternehmen, hat aber im Oktober um 5,6

Zähler zugelegt - und damit um fast das Zweifache einer üblichen

Vormonatsveränderung.



"Die deutsche Wirtschaft als Ganze sendet im Oktober ein willkommenes

Lebenszeichen, das dieses Mal vor allem von den Großunternehmen ausgeht", sagte

Dr. Klaus Borger, Konjunkturexperte von KfW Research. "Mit der spürbar

steigenden Kaufkraft der privaten Haushalte und dem global begonnenen

Zinssenkungszyklus ist für 2025 eine Erholung der Wirtschaft angelegt. Sollte

sich allerdings der Arbeitsmarkt unerwartet deutlich eintrüben oder sollten die

US-Zölle auf importierte Industriegüter nach der dortigen Präsidentschaftswahl

deutlich angehoben werden, könnte dies die Konjunkturerholung gefährden."



Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:



KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic

e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet

er/?redirect=80065)



