Healthcare Holding Schweiz/Winterberg erwerben MVB Medizintechnik AG

Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender

Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz erweitert

ihr Portfolio durch den Erwerb der MVB Medizinztechnik AG aus Frick. Die Holding

wird weiter von der Winterberg Advisory GmbH verwaltet.



Healthcare Holding Schweiz AG ("Healthcare Holding") hat erfolgreich die

Übernahme der MVB Medizintechnik AG ("MVB") abgeschlossen und damit ihr

Portfolio in der Kardiotokographie für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie mit

innovativen Produkten in der Stosswellentherapie erweitert. Damit stärkt die

Holding ihre Marktposition sowohl im Bereich der Frauenheilkunde als auch beim

Verkauf und Service von therapeutischen Geräten.







bei Winterberg Advisory GmbH, erkläre: "Wir freuen uns, MVB Medizintechnik AG in

der Healthcare Holding Schweiz willkommen zu heissen. Diese Akquisition

erweitert nicht nur unser Produktangebot, sondern verbessert auch unsere

Fähigkeit, massgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen. Die

Integration von MVBs spezialisiertem Wissen und innovativen Produkten wird

erheblich zu unserer Wachstumsstrategie beitragen."



Sowohl Günter Dreikorn als auch Henry Brülhart, die bisherigen Eigentümer von

MVB, werden im Unternehmen bleiben, um Kontinuität zu gewährleisten und die

hohen Servicestandards beizubehalten, die die Kunden von MVB gewohnt sind.



"Ich freue mich sehr, dass wir ein neues Zuhause für MVB gefunden haben, das uns

alles bietet, um uns gut zu entwickeln und unser Wachstum sogar noch zu

beschleunigen", meint Günter Dreikorn. "Diese Partnerschaft wird es uns

ermöglichen, die Stärken und Ressourcen der Gruppe zu nutzen, um letztendlich

einen noch besseren Service für alle unsere Kunden anzubieten."



Mit dieser Akquisition stärkt Healthcare Holding Schweiz ihre Position als

Marktführer im Bereich Medtech Services und Distribution in der Schweiz. Mit

einem vielfältigen Portfolio an Medizinaltechnik ist die Holding schon heute der

mit Abstand grösste unabhängige Distributor in der Schweiz und treibt

unermüdlich nachhaltiges Wachstum und Innovation im Schweizer Gesundheitssektor

voran.



Über MVB Medizintechnik AG



MVB Medizintechnik AG, mit Sitz in Frick, Schweiz, ist ein spezialisierter

Distributor in den Bereichen Kardiotokographie (CTG) für Gynäkologie und

Geburtshilfe. Das Unternehmen bietet eine Reihe von CTG-Produkten,

gynäkologische Geräte und Instrumente, sowie fortschrittliche Stosswellengeräte

und andere innovative Produkte.

