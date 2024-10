Befesa senkt Prognose wegen des schwierigen Marktumfelds

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrie-Recycler Befesa kappt nach einem schwierigen Quartal die Gewinnerwartung für das laufende Jahr. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nur noch auf 210 bis 215 Millionen Euro steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. Analysten rechnen ungefähr mit der Mitte der neuen Spanne. Zuletzt hatte der Vorstand 205 bis 235 Millionen Euro in Aussicht gestellt - nach 182 Millionen Euro im Vorjahr. Die Neuigkeiten sorgten an der Börse vorübergehend für schlechte Stimmung.

Die Befesa-Aktie verlor zwischenzeitlich rund vier Prozent. Zuletzt büßte die Aktie im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte, noch rund 0,7 Prozent ein. Seit drei Monaten hat das Papier nun rund ein Viertel an Wert eingebüßt. Die Kursverluste seit dem Jahreswechsel summieren sich auf rund 38 Prozent. Auch mittel- und langfristig hatten Anleger wenig Freude.