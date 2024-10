Knorr-Bremse zollen gutem Lauf Tribut trotz Prognoseerhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz der leicht angehobenen Umsatzprognose sind die Aktien von Knorr-Bremse am Donnerstag unter Druck geraten. Die Papiere des Herstellers von Lkw- und Zugbremsen sackten in den ersten Handelsminuten um fast 5 Prozent ab auf 76,80 Euro und landeten damit auf dem tiefsten Niveau seit etwa sechs Wochen. Hier fanden sich dann wieder Käufer und das Minus schmolz auf 3 Prozent ab. Auch die zwischenzeitlich gerissene 50-Tage-Durchschnittslinie würde so doch noch gehalten werden.

Knorr-Bremse traut sich nach dem Abschluss eines Zukaufs in Nordamerika nun in diesem Jahr einen Umsatz von 7,8 bis 8,1 Milliarden Euro zu statt bisher 7,7 bis 8 Milliarden. Ein Experte zeigte sich daraufhin positiv überrascht, dass es im schwierigen Umfeld scheinbar "ungebremst" weitergehe.