DAX – Aktienmarkt schreit nach einer Korrektur 

Wenn besser als erwartete Zahlen wie im Fall von Meta und Microsoft gestern Abend zu Verkäufen in den entsprechenden Aktien führen, ist das ein eindeutiges Indiz dafür, dass der Markt eine Korrektur nötig hat. Statt sich auf das Große und Ganze zu konzentrieren, finden Anleger und Analysten das berühmte Haar in der Suppe und zerreden die insgesamt starken Zahlen. Bei Microsoft muss so eine schwache Prognose für das Cloud-Geschäft herhalten, während die Facebook-Mutter Meta in ihrem Reality-Labs-Segment weiter Geld verbrennt. Dass beide in Sachen KI weiterhin gut unterwegs sind, ist plötzlich kein Kaufargument mehr.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Auch wenn man im DAX nicht wirklich von guten Nachrichten sprechen kann, fallen tut er trotzdem oder erst recht. Und zwar unter seine Unterstützung von 19.400 Punkten, was jetzt schnell einen Test der 19.000er Marke nach sich ziehen dürfte. Fünf Tage vor der entscheidenden Wahl in den USA kehrt damit Volatilität in die Märkte zurück und gibt ein Vorgeschmack darauf, was am Mittwochmorgen rund um den Globus an der Börse passieren könnte. Dazwischen muss der Markt morgen noch die monatlichen Arbeitsmarktdaten verarbeiten, es könnte also sehr hektisch in den kommenden Tagen bleiben.

Apropos Künstliche Intelligenz: Siemens trifft den Zeitgeist und springt auf den Zug auf. Für rund zehn Milliarden Dollar wollen die Münchener den US-Softwarekonzern Altair Engineering übernehmen. Nicht nur, dass auch in diesem Fall Umsatz- und Kostensynergien rufen, die amerikanischen Tüftler passen genau in die Digitalisierungsstrategie von Siemens.

Bäumchen wechsel dich in den Führungsetagen von MTU und Airbus. Der Triebwerkshersteller verliert nach nicht einmal drei Jahren seinen Chef an einen seiner größten Kunden und bereits ehemaligen Arbeitgeber. Die Aktionäre fällen ein eindeutiges Urteil und nehmen nach der Rally bei MTU Gewinne mit. Bei Airbus sehen die Investoren die Führungsfrage mit der neuen Nummer Zwei erfolgreich geklärt und steigen ein.