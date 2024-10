Neptune sondiert Kreditrahmen von bis zu 25 Mio. USD, um seinen Unternehmenswert zu maximieren, und setzt auf Mikrostrategie-Playbook

Neptune ist bestrebt, bei jeder Kreditfinanzierungstransaktion flexibel zu bleiben, ohne an ein Mindestguthaben gebunden zu sein und will die Möglichkeit haben, Mittel nach Bedarf abzurufen, um rasch hochwertige Chancen in einem sich schnell entwickelnden Markt ergreifen zu können, ohne den Aktionären eine Verwässerung zumuten zu müssen.

„Wir teilen die Vision von MicroStrategy was das Potenzial digitaler Vermögenswerte anbelangt und glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, unsere Beteiligungen in Bitcoin, Solana und anderen wichtigen Assets auszubauen, um unsere Erträge und unsere Bilanz weiter zu stärken“, so Cale Moodie, CEO von Neptune. „Nachdem sich der globale Markt für digitale Assets weiterentwickelt und das Interesse von institutioneller Seite ebenfalls zunimmt, ist Neptune hier gut positioniert, um von diesen Trends entsprechend zu profitieren. Unsere konservativen Risikomanagementprinzipien und unser disziplinierter Ansatz beim Kapitalmanagement in Verbindung mit diesem flexiblen, kostengünstigen Kreditrahmen ermöglichen es uns, unsere Präsenz im Digital-Asset-Markt weiter auszubauen und gleichzeitig die Anteile unserer Aktionäre entsprechend zu schützen. Dieser Kreditrahmen ist mit ganz geringen Kapitalkosten verbunden und es kommt zu keiner Verwässerung für die Aktionäre. Wir sind bestrebt, eine solide Kapitalstruktur beizubehalten und gleichzeitig neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Und wir wollen auch weiterhin auf der Grundlage aufbauen, die sich Neptune als führendes Unternehmen im Bereich Blockchain und Digital Assets geschaffen hat.“

