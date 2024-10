Vossloh weiter auf Talfahrt nach Zahlen - Unterstützung hält

Jasketi schrieb 29.07.24, 10:20

zu anderen Unternehmen wird:

Vossloh seit Jahren gut gemanaged.

ist das Branchenumfeld perfekt und

last but not least, die Mehrheitsaktionärin hält sich bei Dividenden zurück.

Der Kurs dieser Aktie kann eigentlich nur steigen.

Es sei denn, jemand (sprich die Familie Thiel) dreht durch und fängt an die Firma auszunehmen. Der Alte weilt ja nicht mehr unter uns.