Max Hartung wird Sporthilfe-Vorstand

Frankfurt am Main (ots) - Karin Orgeldinger und Karsten Petry verlängern

Vorstandsverträge um vier Jahre



Der frühere Fecht-Weltmeister und Gründer von Athleten Deutschland Max Hartung

übernimmt bei der Sporthilfe ab 15. Februar 2025 die neu geschaffene

Vorstands-Position für Kommunikation, Public Affairs und

Kuratoriums-Angelegenheiten. Gemeinsam mit Karin Orgeldinger und Karsten Petry

bildet er künftig das neue Führungsteam der Sporthilfe .



Max Hartung ist viermaliger Europameister, Mannschaftsweltmeister und dreifacher

Olympiateilnehmer im Säbelfechten. Parallel zur erfolgreichen Athletenkarriere

engagierte er sich als Athletenvertreter für die Stärkung der Interessen von

Athletinnen und Athleten. Als Vorsitzender der Athletenkommission im DOSB und

als Gründungspräsident von "Athleten Deutschland e.V." hat er sich für die

Verbesserung der Rahmenbedingungen für Athletinnen und Athleten eingesetzt. Seit

2021 ist Max Hartung Geschäftsführer der Sportstiftung NRW.





"Max Hartung ist ein Glücksfall für die Sporthilfe", sagt Christian Seifert ,Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sporthilfe. "Ein herausragender Athlet, deralle Förderprogramme der Sporthilfe durchlaufen hat, ein überzeugender undglaubwürdiger Kommunikator und Macher, der Dinge bewegt und vorantreibt unddabei mit einem starken Wertegerüst agiert.""Die Vorstandsposition bei der Sporthilfe zu übernehmen, erfüllt mich mitStolz", sagt Max Hartung . "Ich identifiziere mich absolut mit den Werten derSporthilfe und kenne die Organisation als Geförderter und als ehemaligesMitglied des Aufsichtsrates. Ich habe gemeinsam mit meinem Team in derSportstiftung NRW viel erreicht und der Abschied fällt mir nicht leicht.Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit im Team desVorstands mit Karin Orgeldinger und Karsten Petry und mit dem Aufsichtsrat unterder Leitung von Christian Seifert. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam vielfür die Athletinnen und Athleten bewegen können!"Christian Seifert unterstreicht die Bedeutung der Sporthilfe-Verpflichtung vonMax Hartung für den deutschen Spitzensport. "Er war engagiertes Mitglied imAufsichtsrat unserer Stiftung und hat eine unabhängige Athleten-Organisation aufden Weg gebracht, die heute geschätzte Gesprächspartnerin zur Zukunft desdeutschen Spitzensports ist. Die substanzielle Verbesserung der individuellenAthletenförderung ist eine der vielen gemeinsamen Anliegen von Sporthilfe und'Athleten Deutschland'. Die Mitwirkung von Max Hartung im Sporthilfe-Vorstandwird diesem Weg zusätzlichen Schub verleihen. Umso mehr freue ich mich, dass wirmit Karin Orgeldinger und Karsten Petry eine Verlängerung ihrer Verträge erzielthaben. In seiner neuen Aufstellung wird der Vorstand die Zukunft der Sporthilfegestalten und prägen."Karin Orgeldinger und Karsten Petry haben ihre Vorstandsverträge zum 1. Novemberfür vier Jahre verlängert und werden künftig gemeinsam mit Max Hartung, der alsSprecher des Gremiums fungieren wird, den dreiköpfigen Vorstand bilden.Karin Orgeldinger , Vorständin Athletenförderung: "Durch die Verlängerung meinesVorstandsvertrags für einen olympischen und paralympischen Zyklus kann ichweiterhin mit dem Sporthilfe-Team und vollem Engagement die Neuausrichtung derSporthilfe-Förderung und deren Vorteile etablieren. Über diese Wertschätzungfreue ich mich sehr. Wir wollen für unsere Spitzensportlerinnen undSpitzensportler auch über die Sporthilfe hinaus Aufbruchstimmung erzeugen unddabei die Förderung der Nachwuchsathletinnen und -athleten stärken."Karsten Petry , Vorstand Marketing, Vertrieb und Events: "Ich freue mich sehr,dass der Sporthilfe-Aufsichtsrat mir mit der Verlängerung meinesVorstandsmandats sein Vertrauen ausspricht. Auch in den kommenden Jahren werdenmein Team und ich dazu beitragen, die Athletenförderung gemeinsam mit starken,verlässlichen und langjährigen Wirtschaftspartnern sowie neuen Kooperationen undMarketingkampagnen weiter auszubauen. Das finanzielle Fundament der Sporthilfeund damit die Basis unserer Förderung weiter zu stärken ist ein großerpersönlicher Anreiz für mich.""Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom , PwCDeutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sieunterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und diegesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.