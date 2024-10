Ericsson stellt mit 5G Advanced-Software neue Entwicklungsstufe im Mobilfunk vor (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Hochleistungsfähige programmierbare Netze ermöglichen es

Mobilfunknetzbetreibern, das Netzverhalten zu steuern und optimal auf die

Geschäftsziele abzustimmen

- Sieben neue 5G Advanced Softwarelösungen für programmierbare Netze erhöhen

Umsätze, verbessern die Nutzererfahrung und steigern die Effizienz

- 5G Advanced ergänzt das Softwareangebot für das Radio Access Network (RAN;

Funkzugangsnetz) um Technologien wie KI-basiertes RAN, absichtsbasierte Netze

sowie serviceorientiertes RAN



Ericsson (NASDAQ: ERIC) hat heute sieben 5G Advanced Softwarelösungen

vorgestellt, die Netzbetreibern den Aufbau hoch performanter programmierbarer

Netze ermöglichen. Diese Innovationen verbessern die Performance und die

Nutzererfahrung, und sorgen für Umsatzwachstum und einen effizienteren Betrieb.

Damit eröffnen sie der Branche neue Möglichkeiten.





Ericsson 5G Advanced ergänzt die Software für die Funkzugangsnetze (RAN) umFunktionen, die die Leistungsfähigkeit deutlich erhöhen und programmierbareNetze ermöglichen, die Konnektivität mit Mehrwert bieten. Diese neuen Funktionenbasieren auf offenen Netzarchitekturen, künstlicher Intelligenz undAutomatisierung sowie auf absichtsgesteuerten Netzen (intent-driven networks).Sie machen es den Netzbetreibern einfacher, das Netz gemäß den eigenenGeschäfts- und Nachhaltigkeitszielen zu steuern, indem sie verschiedeneLeistungsniveaus messen und an die vereinbarten Service Level Agreements (SLAs)anpassen.Ericssons 5G Advanced Software umfasst transformative Technologien wie:- KI-basiertes RAN - dieses nutzt künstliche Intelligenz und Automatisierung fürdie Datenverarbeitung in Echtzeit und die intelligente Entscheidungsfindung- Absichtsgesteuerte Netze - diese ermöglichen es Netzbetreibern, ihre Ziele zudefinieren; das RAN übernimmt dann die Steuerung der komplexen Prozesse undAktionen.- Serviceorientiertes RAN - hier passt sich das Funkzugangsnetz (RAN) anunterschiedliche Konnektivitätsanforderungen an; das ermöglicht Anpassung inEchtzeit und Observability, um Serviceanforderungen und Liefernachweise zuerfüllen.Mårten Lerner, Head of Product Area Networks at Ericsson, sagt: "Unsere Kundenhaben erheblich in den Aufbau von 5G-Netzen weltweit investiert, und nun wirdrund 50 Prozent des weltweiten mobilen 5G-Datenverkehrs außerhalb Chinas überMobilfunknetze auf Basis von Ericsson Technologien abgewickelt. Mit unserer 5GAdvanced Software ermöglichen wir Netzbetreibern, schneller auf leistungsstarkeprogrammierbare Netze umzusteigen und ihre Geschäftsziele zu erreichen. Durchdie Nutzung dieser neuen Softwareprodukte setzen wir nicht nur neue Maßstäbe in