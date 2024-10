Lululemon Athletica profitiert vom Yoga-Trend

Wachstums-Motor Online-Handel

Wachstumsmotoren sind das Auslandsgeschäft und der Online-Handel. Vor allem in Asien und Europa wächst Lululemon stark. Während der vergangenen fünf Jahre zog der Konzernumsatz um durchschnittlich auf 9,62 Mrd. US-Dollar (34,2% p.a.) an. Der Gewinn kletterte im selben Zeitraum um rund 35,3% im Durchschnitt und stieg von 890,6 Mio. US-Dollar auf 2,2 Mrd. US-Dollar.

Umsatz und Gewinn lagen im Schlussquartal (Geschäftsjahr endet am 30.01.) über den Markterwartungen und wurden deutlich gesteigert. Jedoch stellten die Kanadier für das neue Geschäftsjahr nur einen Gewinn von 14,00 bis 14,20 US-Dollar je Aktie in Aussicht. Dies entspricht zwar einem Gewinnanstieg von gut 10%. Doch damit verfehlte Lululemon die Konsensschätzungen der Wall Street (e: 14,36 USD).

Erwartungen übertroffen

Für die kommenden Jahre werden gute Wachstumsraten erwartet. In der vergangenen Woche haben die Kanadier zudem einen neuen Auftrag an Land gezogen. Lululemon wird für die US-amerikanische Eishockey-Liga eine neue Kollektion für Fans entwerfen und entwickeln. In der aktuellen Saison werden 11 NHL-Teams, darunter die New York Rangers, Detroit Red Wings und Chicago Blackhawks, Teil dieser Linie sein. In der kommenden Saison soll das Sortiment dann auf 32 Mannschaften erweitert werden.

In diesem Jahr sind die Anteilsscheine des Yoga-Spezialisten allerdings heftig unter Druck geraten. Inzwischen hat sich der Börsenwert fast halbiert. Das passt nicht zu den Aussichten. Inzwischen bildet der Aktienkurs einen Boden aus. An der Börse scheint sich langsam die Meinung durchzusetzen, dass die Prognostiker zu tief stapeln und der Abverkauf zu weit geführt hat. Auf Jahressicht dürfte der Gewinn in diesem Jahr um 10% auf etwa 14 US-Dollar steigen. Mit einem KGV um 20 ist die Lululemon-Aktie inzwischen vergleichsweise günstig. Auf dem aktuellen Kursniveau können erste Stücke eingesammelt werden.

