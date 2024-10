Aral und PAYBACK verlängern ihre Partnerschaft (FOTO)

München, Bochum (ots) -



- Rund 31 Mio. aktive PAYBACK Nutzerinnen und Nutzer können sich an rund 2.400

Aral Tankstellen mit Punkten belohnen

- Punkte sammeln und einlösen für alle Kraftstoffe, ultraschnelles Laden sowie

an teilnehmenden Stationen für Shop, Bistro und Autowäsche

- 100 Jahre Aral in diesem Jahr und 25 Jahre PAYBACK in 2025



Bereits seit über 18 Jahren kooperiert Aral mit PAYBACK. Nun haben der größte

Anbieter auf dem deutschen Tankstellenmarkt und das marktführende Bonusprogramm

ihre erfolgreiche Partnerschaft erneut verlängert. Rund 31 Mio. aktive PAYBACK

Nutzerinnen und Nutzer können sich so an den rund 2.400 Aral Tankstellen mit

Punkten belohnen - egal ob beim Tanken, Laden sowie an teilnehmenden Standorten

beim Einkaufen im Shop und der Autowäsche.





