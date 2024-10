Nvidia auf Rekordhoch - Auch kleine KI-Aktien vielversprechend

So mancher hat schon ans Ende des KI-Booms an den Börsen geglaubt. Doch diese Woche erreicht die Aktie von Nvidia dank Rekordzahlen vom taiwanesischen Chipfertiger TSMC ein neues Rekordhoch. Daneben sind aber auch andere KI-Aktien lukrativ. Anleger sollten in dieser Boombranche auch die zweite Reihe im Blick behalten.

Nvidia mit neuem Rekordhoch, TSMC erhöht Prognose!

So mancher Pessimist hatte schon ans Ende des KI-Booms an den Börsen eingeläutet. Doch diese Woche erreicht die Aktie von Nvidia dank Rekordzahlen vom taiwanesischen Chipfertiger TSMC ein neues Allzeithoch. Daneben sind aber auch andere KI-Aktien lukrativ. Anleger sollten in dieser Boombranche auch die zweite Reihe im Blick behalten.

Nur kurze Sommerpause bei den KI-Aktien!

Im August erreicht die Aktie von Nvidia ihr bisheriges Rekordhoch. Danach ging es für den König der KI-Chips aber erst einmal wochenlang bergab. Viele Anleger nahmen hier ebenso wie bei anderen Schwergewichten der Chip- und KI-Branche erst einmal Gewinne vom Tisch. So mancher Pessimist läutete dabei schon das Ende des Booms an den Börsen ein.

Nvidia markiert Rekordhoch

Doch der sonst schwierige Börsenmonat lehrte die Kritiker das Fürchten. Viele KI-Aktien konnten wieder ihren Aufwärtstrend aus der ersten Jahreshälfte aufnehmen. Mit dazu gehörte auch Gigant Nvidia. Dessen Aktie erreichte am vergangenen Donnerstag im New Yorker Handel zeitweise ein neues Allzeithoch und ist inzwischen wieder vor Microsoft das zweitwertvollste Unternehmen der Börsenwelt. Nur noch Apple wird an den Märkten höher bewertet. Allein seit Jahresbeginn hat der Kurs von Nvidia um rund 170 Prozent zulegen können. Auf Sicht von 12 Monaten beträgt das Plus 220 Prozent und in den vergangenen fünf Jahren lag die Performance sogar bei rund 2700 Prozent.

Aus Taiwan kommen gute Nachrichten

Der jüngste Marsch auf das Rekordhoch ist eine Folge der Zahlen vom taiwanesischen Chipfertiger TSMC. Das Unternehmen aus Ostasien steigerte im abgelaufenen Quartal seinen Gewinn um mehr als die Hälfte und hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Die Aktie von TSMC schaffte am Donnerstag einen Sprung von rund 11 Prozent und kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund