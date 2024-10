Im Fokus: Mode-Aktien Mode-Aktien auf der Siegerstraße Im Konsumgüter-Bereich ist das Mode-Segment das umsatzstärkste. Viele Mode-Unternehmen haben derzeit aber mit Problemen und sinkenden Margen zu kämpfen. Das geht aber nicht allen Unternehmen so. Chancen liegen in der Verlagerung des Vertriebs ins Internet und in der Nutzung sozialer Medien als Marketing-Kanälen. FUCHS-Kapital stellt Ihnen aussichtsreiche Aktien vor, die auf der Siegerstraße fahren.