Stabilus verdient operativ mehr als gedacht - Aktie erholt sich kräftig

KOBLENZ (dpa-AFX) - Stabilus hat ein insgesamt schwieriges Geschäftsjahr dank eines Schlussspurts besser als von Experten gedacht beendet. Der Koblenzer Autozulieferer musste überraschend wenig Gewinneinbußen hinnehmen. Zudem konnte der Konzern dank der Übernahme des US-Industriedienstleisters Destaco die eigene Umsatzbilanz ein wenig aufhübschen. An der Börse zeigten sich die Anleger am Donnerstag erfreut über die am Vorabend nach Handelsschluss vorgelegten vorläufigen Geschäftszahlen.

Kurz nach dem Handelsstart zog das Papier in der Spitze um fast neun Prozent an und erholte sich damit vom erst tags zuvor erreichten Tief seit dem Jahr 2020. Gegen Mittag notierte das Papier noch knapp 5 Prozent im Plus. Die aktuell allgegenwärtige Tristesse in der Autoindustrie hat dem Stabilus-Kurs in diesem Jahr jedoch arg zugesetzt. Die Aktie gehört mit einem Jahresminus von mehr als 40 Prozent zu den großen Verlierern im MDax .