Dax am Mittag weiter im Minus - Zalando hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.165 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Airbus, Daimler Truck und die Commerzbank, am Ende Zalando, Siemens Energy und Rheinmetall.



Der Anstieg der Inflationsrate im Euroraum, den das EU-Statistikamt am Vormittag gemeldet hatte, sorgte zunächst nicht für große Ausschläge. "Die EZB hat vorgebeugt, indem sie schon seit längerem auf den Anstieg der Inflationsraten zum Jahresende hinweist", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank-Gruppe.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG! Long 446,32€ 3,24 × 14,84 Zum Produkt Short 503,20€ 3,17 × 14,78 Zum Produkt