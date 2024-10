Umsatzrekord bei SportOkay.com

Innsbruck (ots) - Im Geschäftsjahr 2023/24 konnte SportOkay.com seinen höchsten

Umsatz in der 11-jährigen Unternehmensgeschichte erzielen. Der Umsatz stieg auf

über 34 Mio. Euro (+10%), bei einem EBITDA von 1,5 Mio. Euro. Diese Rekordzahlen

unterstreichen das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens, das sich als einer

der führenden Online Anbieter von alpinen Sportartikeln in Deutschland und

Österreich etabliert hat.



Zu diesem Wachstum trugen besonders die Segmente Bike (+40%) und Klettern (+10%)

bei. Der Skitouren-Bereich hingegen verzeichnete eine geringere Nachfrage mit

einem Rückgang von 20%. Die Internationalisierung in neuen Märkten wie Spanien,

Frankreich und der Slowakei spielte ebenfalls eine wichtige Rolle beim

Umsatzwachstum.







über die positive Entwicklung: "Dank Überbeständen in der Sportartikelindustrie

können wir derzeit besonders attraktive Angebote im Bike-Segment (Fahrräder,

Bekleidung, Helme, Schuhe), bei Outdoor-Bekleidung, bei Wanderschuhen und auch

im Ski-Segment anbieten. Solch attraktive Preise wird es in den kommenden Jahren

kaum mehr geben."



Für den kommenden Winter rechnet das Unternehmen mit einer Normalisierung im

Skitouren-Bereich und einem moderaten Wachstum in den Segmenten Ski Alpin und

Freeride. Im Bike-Bereich wird ebenfalls eine weitere Zunahme der Nachfrage

erwartet.



Für das kommende Geschäftsjahr plant SportOkay.com, das Wachstum durch neue

Marktstrategien und die Erschließung zusätzlicher Zielgruppen mit einem

zweistelligen Wachstum fortzuführen.



Pressekontakt:



Pressekontakt



Konrad Plankensteiner



t +43 512 890588 0



mailto:media@sportokay.com



http://SportOkay.com



Sport Okay GmbH



Werner-von-Siemens-Strasse 5



6020 Innsbruck



Österreich/Austria



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110966/5899029

OTS: Sport Okay GmbH





