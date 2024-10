Royal Mail ist das erste Zustellunternehmen der Welt, das die digitalen Etiketten des Technologieunternehmens Wiliot einsetzt, um die Effizienz zu steigern und den CO2-Ausstoß zu senken .

Die Royal Mail steht kurz vor dem Abschluss der Kennzeichnung ihrer 850.000 Behälter, der so genannten Yorks, mit denen die Pakete und Briefe der Kunden im ganzen Land transportiert werden, und plant, die digitalen Etiketten künftig auch für einzelne Pakete zu verwenden.

In den aufkleberähnlichen Etiketten von Wiliot sind winzige Computer untergebracht, die von Bluetooth-Geräten in der Nähe automatisch erkannt werden, wenn sie das Netzwerk durchqueren, so dass kein manuelles Scannen mehr erforderlich ist und eine Echtzeit-Rückmeldung über den Standort erfolgt. Die Etiketten können auch Umweltfaktoren wie Temperatur und Feuchtigkeit überwachen.

Die Installation der Technologie ist Teil der digitalen Transformation der Royal Mail, die ihr Netzwerk modernisiert, um es an die aktuellen Anforderungen anzupassen, einschließlich des steigenden Paketvolumens und der Nachfrage nach Zustellungen am nächsten Tag.

Die kontinuierliche Überwachung wird durch die von Wiliot eingesetzte „Ambient-Technologie" ermöglicht, bei der die Computer über Radiowellen aus der Umgebung mit Strom versorgt werden und ein ständiges Feedback an eine Cloud- und KI-basierte Datenplattform liefern können.

Da Pakete zwischen 37 Postzentren, zwei automatisierten Paketverteilzentren und 1.200 Zustellbasen über ein riesiges Netzwerk von Fahrzeugen transportiert werden, erstellen die Etiketten eine digitale Live-Karte ihrer Reisen. Dies verschafft Royal Mail einen beispiellosen Einblick, um Probleme zu lösen und das Netzwerk zu optimieren.

