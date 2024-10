Super Micro: "Wir sehen ein höheres Risiko für ein Delisting", sagen Analysten

Am Donnerstag geht die Talfahrt für die Aktie weiter. Super Micro läuft nun Gefahr, von der Nasdaq dekotiert zu werden, und hat bis zum 16. November Zeit, um die Konformität mit der Börse wiederherzustellen.

Die Super-Micro-Aktie ist am Mittwoch um 33 Prozent abgestürzt, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass sein Wirtschaftsprüfer Ernst & Young zurückgetreten ist , da er "nicht bereit sei, mit den vom Management erstellten Finanzberichten in Verbindung gebracht zu werden".

"Wir sehen ein höheres Risiko für ein Delisting, wenn kein Wirtschaftsprüfer vorhanden ist und es schwierig sein könnte, einen neuen zu finden", schreiben die Analysten von Mizuho, die die Aktie mit einem Hold-Rating bewerten, in einem Bericht vom Mittwoch.

Ernst & Young war neu in diesem Job, nachdem sie im März 2023 Deloitte & Touche gerade erst ersetzt hatten und nun als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von Super Micro fungieren.

Ein Sprecher von Super Micro teilte CNBC in einer Erklärung mit, dass das Unternehmen "mit der Entscheidung von E&Y, zurückzutreten, nicht einverstanden ist und wir mit Nachdruck daran arbeiten, neue Wirtschaftsprüfer auszuwählen".

Von wegen Gebühren-Schock! Unser Halloween-Deal Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Jetzt ausprobieren *zzgl. marktüblicher Spreads und Fremdkosten

Zusammen mit Dell gehört Super Micro zu den großen indirekten Gewinnern des Nvidia-Booms, da das Unternehmen die leistungsstarken Grafikprozessoren (GPUs) in maßgeschneiderte Server einbaut.

Der Umsatz von Super Micro hat sich in den letzten drei Quartalen jeweils mindestens verdoppelt, obwohl das Unternehmen seit Mai keine offiziellen Finanzberichte mehr bei der SEC eingereicht hat. Die Stimmung an der Wall Street gegenüber dem Unternehmen hat sich mittlerweile dramatisch verändert.

"Da Super Micro die Frist für die Einreichung seines 10K-Berichts verpasst hat und die Uhr tickt, um dieses Problem zu beheben, sehen wir diese Entwicklung als eine erhebliche Hürde auf dem Weg von SMCI, die Einreichung rechtzeitig zu erledigen, um eine Dekotierung zu vermeiden", schrieben die Analysten von Wedbush, die empfehlen, die Aktie zu halten, in einem Bericht.

Inmitten des heftigsten Ausverkaufs der Aktien seit 2018 am Mittwoch, gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt, dass es am Dienstag, dem 5. November, "ein Geschäftsupdate für das erste Quartal 2025" veröffentlichen werde.

Der große Gewinner inmitten der Bilanzierungsprobleme von Super Micro könnte Dell sein. "Super Micro ist eindeutig der Anbieter, der in diesen Berichten am häufigsten genannt wird. Wir fühlen uns sehr wettbewerbsfähig", sagte Arthur Lewis, Präsident der Dell Infrastructure Solutions Group, kürzlich in einem Interview mit Barron's. "Ich denke, wir gewinnen genauso viel, wenn nicht sogar mehr, als unsere anderen Konkurrenten."

Dell ist wahrscheinlich der größte Nutznießer, wenn Kunden von Super Micro wechseln wollen. So nutzen beispielsweise sowohl das auf Grafikprozessoren spezialisierte Cloud-Computing-Unternehmen Coreweave als auch Elon Musks xAI beide Anbieter. Die Dell-Aktie hat am Mittwoch 6,4 Prozent hinzugewonnen. Seit Jahresbeginn haben sich die Titel um rund 70 Prozent verteuert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion