Die Global Transaction Advisory Group von Alvarez & Marsal ist der wachsenden Nachfrage in EMEA voraus und baut sein Führungsteam weiter aus

London (ots) - Mit der Ernennung von Sébastien Catteau und Nigel Hinchliffe zu

Managing Directors baut A&M seine fachliche und branchenspezifische Expertise in

der Region aus.



Die Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) Global

Transaction Advisory Group

(https://www.alvarezandmarsal.com/expertise/global-transaction-advisory) (Global

TAG) des weltweit führenden Beratungsunternehmens hat Sébastien Catteau

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/sebastien-catteau) in München

(https://www.alvarezandmarsal.com/global-locations/germany) und Nigel Hinchliffe

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/nigel-hinchliffe) in Manchester

(https://www.alvarezandmarsal.com/global-locations/united-kingdom) zu Managing

Directors ernannt, und baut damit seine Transaktionsberatungskapazitäten und

Branchenexpertise in der Region EMEA weiter aus.







München tätig und war zuletzt als Director bei EOS Partners für die

Wertschöpfung des Portfolios und die Post-Merger-Integration verantwortlich. Er

ist spezialisiert auf die Beratung von Private-Equity- sowie strategischen

Investoren in verschiedenen Sektoren, darunter Software, Technologie,

Ingenieurwesen, professionelle Dienstleistungen und Gesundheitswesen. Im Bereich

der Financial Due Diligence (FDD) bringt er Expertise sowohl auf der Kauf- als

auch der Verkaufsseite mit.



In seiner neuen Funktion wird Herr Catteau das Angebot von Global TAG in der

EMEA-Region und die gesamteuropäische Perspektive weiter stärken. Er wird Kunden

durch die zunehmende grenzüberschreitende Komplexität führen und basierend auf

Datenanalysen und Digitalisierung Strategien und Zeitpläne für die Vorbereitung

von Exits optimieren.



Nigel Hinchliffe leitete früher das Transaktionsberatungsteam von KPMG in

Manchester und war Co-Lead der britischen Wett- und Glücksspielabteilung von

KPMG. Er bringt 20 Jahre Erfahrung im Bereich M&A mit und ist auf Financial Due

Diligence (FDD) auf der Kauf- und Verkaufsseite spezialisiert. In den letzten

Jahren hat er bei einer Reihe großer europäischer B2C-Fusionen in diesem Sektor

erfolgreich beraten.



In seiner Funktion wird Herr Hinchliffe das bestehende Wett- und

Glücksspielangebot von A&M in der gesamten EMEA-Region erweitern. Nachdem er

vier Jahre lang in der Unternehmensentwicklungsabteilung eines

FTSE100-Glücksspielunternehmens tätig war, ist er bestens aufgestellt, Kunden

während des gesamten Geschäftszyklus Einblicke auf Branchenebene zu bieten.



Paul Aversano (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/paul-aversano) ,



