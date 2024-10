LEADTOOLS-Integration ermöglicht Apryse SDK-Lösungen der nächsten Generation mit verbesserter Zugänglichkeit und Präzision bei der Datenextraktion

DENVER, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Apryse, der weltweit führende Anbieter von Technologien für die Dokumentenverarbeitung, gibt die Veröffentlichung der Version 11.0 seiner beiden SDKs Apryse Server und WebViewer bekannt. Diese neueste Version ist ein bedeutender Schritt in der laufenden Strategie des Unternehmens, sein Technologieportfolio durch eigene Entwicklung und den Erwerb und die Integration von erstklassigen Lösungen, einschließlich der Anfang des Jahres erworbenen LEADTOOLS, zu erweitern. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der SDK-Suite festigt Apryse seine Position als fortschrittlichster Lösungsanbieter der Branche.

Version 11.0 bietet signifikante Verbesserungen der IDP-Funktionen mit Erweiterungen bei der Barcode-Verarbeitung und der optischen Zeichenerkennung (OCR) durch LEADTOOLS:

Erweiterte Barcode-Verarbeitung: Durch die Nutzung der bewährten Barcode-Engine von LEADTOOLS unterstützt Apryse jetzt die schnelle und genaue Erkennung von über 100 Barcode-Typen, einschließlich DataMatrix- und QR-Codes.

Verbesserte OCR-Genauigkeit: Mit der integrierten OCR-Technologie von LEADTOOLS bietet Apryse eine um 20 % höhere Genauigkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeiten, die bis zu 8-10 Mal höher sind als bei früheren Optionen, und damit eine beispiellose Leistung bei der Extraktion umfangreicher Daten.

Durch die Integration der LEADTOOLS-Technologie in seine SDKs baut Apryse seinen Wettbewerbsvorsprung weiter aus und setzt neue Standards in der Dokumentenverarbeitungsbranche. Das SDK nutzt das proprietäre KI-Modell von Apryse, das darauf ausgelegt ist, Text, Tabellen und komplexe Formulare aus einer Vielzahl von Dokumenttypen zu extrahieren, sowie die fortschrittlichen Bildgebungs- und Erkennungsfunktionen von LEADTOOLS, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, intelligente, automatisierte Lösungen anzubieten. Diese Integration von Spitzentechnologien eröffnet Entwicklern in Branchen wie der Fertigung, dem Finanzwesen, dem Rechtswesen und dem Gesundheitswesen neue Möglichkeiten und fördert die Entwicklung innovativer Anwendungen durch innovative KI-gestützte Automatisierung.