Future Investment Initiative (FII) Institut Tag 1 - 29. Oktober 2024

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Visionäre Führungspersönlichkeiten der

Welt stellen sich den Herausforderungen der Menschheit



RIYADH, Saudi-Arabien , 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Der Eröffnungstag der 8.

jährlichen Future Investment Initiative (FII) begann im King Abdulaziz

International Conference Center, wo sich weltweit führende Persönlichkeiten,

visionäre Innovatoren und einflussreiche Investoren versammelten, um das Thema

"Infinite Horizons: Investing Today, Shaping Tomorrow" zu erkunden.



Unter der Leitung von CEO Richard Attias stellte das FII Institute erneut sein

Engagement für die Neudefinition der Zukunft globaler Investitionen und

Innovationen unter Beweis und regte den Dialog über wichtige Themen an, die die

Welt bewegen. Anwesend waren auch Dr. Mustapha Madbouly, Premierminister der

Arabischen Republik Ägypten und der pakistanische Premierminister Shahbaz

Sharif.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Bei der Future Investment Initiative geht es darum, traditionelle Grenzen desDenkens zu durchbrechen und die Möglichkeiten menschlicher Leistungen zuerweitern ," sagte Richard Attias, CEO des FII Institute. " An Tag 1 haben wirgesehen, wie globale Visionäre kraftvolle Ideen und Strategien entworfen haben,die die Art und Weise, wie wir die drängendsten Herausforderungen unserer Zeitangehen, gestalten und der Menschheit neue Horizonte eröffnen werden."Herausragende Momente von Tag 1 der FII8:1. Eröffnungsplenarsitzung: Der Tag begann mit aufschlussreichen Bemerkungenvon Attias, die die Grundlage für Diskussionen bildeten, die eine Brückezwischen Investitionen, Innovation und nachhaltiger Entwicklung schlagensollten. S.E. Yasir Al-Rumayyan, Gouverneur des Public Investment Fund (PIF), folgte mit einem Aufruf zum Handeln, in dem er dieFührungspersönlichkeiten aufforderte, sich angesichts der globalenVeränderungen innovative Strategien zunutze zu machen.2. S.E. Yasir Al-Rumayyan stellte die Ergebnisse des 2024 FII P RIORITY Compassvor: die entscheidende Einblicke in die sich entwickelnde Landschaft derglobalen Herausforderungen bieten. Der Bericht hob dringende Prioritäten wieLebenshaltungskosten, Governance und Gesundheitsversorgung hervor undforderte die Beteiligten auf, ihre Strategien mit den Zielen dernachhaltigen Entwicklung in Einklang zu bringen. Er stellt fest: "In diesementscheidenden Moment stehen wir am Rande unendlicher Horizonte. Wir habendie Verantwortung und die Möglichkeit, eine Zukunft zu gestalten, die nichtnur in unsere Volkswirtschaften, sondern in die Menschheit selbstinvestiert."3. Board of Changemakers: Geo-Ökonomie : Eine hochkarätige Runde, darunter