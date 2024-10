Global Uranium Corp. absolviert über seinen Claims in Wyoming Messungen zur Erfassung von radiometrischen Daten und Drohnenaufnahmen

31. Oktober 2024 - Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss einer Datenerhebung mittels Radiometrie und drohnengestützter Bildgebung über ausgewählten Mineralclaims in den Bergbaurevieren Copper Mountain und Great Divide in Wyoming bekannt zu geben. Die Messungen konzentrierten sich auf zwei Hauptzonen: die Airline Nr.2-Claims im Bergbaurevier Copper Mountain und die Big Bend-Claims im Bergbaurevier Great Divide.

Ziel der Messungen war es, neben detaillierten Drohnenaufnahmen auch radiometrische Aufklärungsdaten zu sammeln, um das geologische Verständnis dieser strategischen Konzessionsgebiete zu verbessern. Die Datenerfassung und die Anpassungen der Messraster verliefen erfolgreich. Alle Änderungen wurden in Echtzeit vorgenommen, um den sich verändernden Feldbedingungen Rechnung zu tragen. Die Erfassung weiterer Daten wurde letztlich durch die in dieser Region früh einsetzenden Schneefälle behindert und diese Phase des Feldprogramms damit beendet.

Die von den Airline Nr.2- und Big Bend-Claims gesammelten Daten werden einer umfassenden Analyse unterzogen und in das Explorationsmodell von Global Uranium eingebunden. Nach Abschluss der ersten Messungen wird das Unternehmen die nächsten Schritte zum weiteren Ausbau seiner Konzessionsgebiete in Wyoming sondieren. Dazu zählen auch die Vorbereitung der Unterlagen für eine Bohrgenehmigung und die Planung möglicher Folgeexplorationen in der kommenden Saison.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Herr Tasheel Jeerh seine Funktion als President des Unternehmens zurückgelegt hat. Herr Jeerh wird in eine Beraterrolle wechseln und dem Unternehmen weiterhin bei der Leitung des „Northwest Athabasca Joint Venture Project“, dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, zur Seite stehen.

Herr Ungad Chadda, der CEO des Unternehmens, erklärt: „Im Namen des Teams von Global Uranium möchten wir uns bei Tasheel ganz herzlich für sein Engagement und seine Verdienste in seiner Führungsrolle als President von Global Uranium bedanken. Wir können seine Beiträge nicht genug würdigen und sind dankbar, dass er uns auch weiterhin mit seinem Fachwissen in einer Beraterrolle, vor allem im Hinblick auf unser 'Northwest Athabasca Joint Venture Project', erhalten bleibt. Wir schätzen es sehr, dass er dem Unternehmen auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.“