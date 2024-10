Merck & Co kann weiter auf Keytruda bauen - Vorsichtiger aber wegen Gardasil

RAHWAY (dpa-AFX) - Der US-Pharmariese Merck & Co hat im vergangenen Quartal abermals von einem guten Lauf mit seinem wichtigsten Kassenschlager, dem Krebsmedikament Keytruda profitiert. Konzernweit stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar (15,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für das Gesamtjahr stellt Merck & Co jetzt 63,6 bis 64,1 Milliarden Dollar Erlös in Aussicht. Das sind am unteren Ende 200 Millionen Dollar mehr als noch vor drei Monaten prophezeit - in der Spitze aber auch 300 Millionen Dollar weniger.

Mit dem altgedienten Verkaufsrenner Keytruda setzte der Hersteller in den drei Berichtsmonaten gut 7,4 Milliarden Dollar um, fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor. Keytruda ist der mit Abstand größte Erlösbringer bei den Amerikanern. Der Konzern hat in den vergangenen Jahren jedoch viel Geld für Zukäufe in die Hand genommen, um seine Abhängigkeit von Keytruda zu verringern.