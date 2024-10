Der Magnificent Seven ETF: Goldesel oder größte Blase aller Zeiten?

Amazon und Apple folgen mit ihren Ergebnissen am am Donnerstag. Zu den verbleibenden Tech-Giganten zählen Tesla, das in der vergangenen Woche bereits starke Zahlen präsentierte, und Nvidia, das seine Ergebnisse am 20. November veröffentlicht.

Die Zahlen dieser fünf Schwergewichte dürften einen erheblichen Einfluss auf den Aktienmarkt haben. Die Mag-7 trugen allein im Jahr 2023 zu mehr als der Hälfte der Gewinne des S&P 500 bei und zählen laut FactSet erneut zu den stärksten Wachstumstreibern im Index. Besonders Nvidia, Alphabet, Amazon und Meta werden voraussichtlich am Ende der Berrichtssaison zu den Top-10-Unternehmen gehören, die das Gewinnwachstum des US-Leitindex anführen.

Laut einer Umfrage von Wall Street Breakfast sehen die meisten Marktbeobachter Meta als größten Profiteur dieser Gewinne an. Themen wie KI und Cloud Computing stehen weiterhin im Fokus der Unternehmen, die hier hohe Ausgaben tätigen. "Die Debatte, ob diese Kosten langfristig gerechtfertigt sind, bleibt aktuell, und Investoren werden zunehmend konkrete Erträge aus diesen Bereichen erwarten", so das Schwab Center for Financial Research.

ETF mit starker Performance

Steven Fiorillo, Analyst bei Seeking Alpha, sieht die Mag-7 gut aufgestellt, den Markt weiter nach oben zu treiben – trotz wachsender Bedenken über eine mögliche Blasenbildung. Der Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) bietet mit einer vierteljährlich neu ausgerichteten, diversifizierten Strategie eine Alternative zu Einzelanlagen in diese Tech-Giganten und könnte eine stärkere Performance erzielen.

Zwar berge der ETF Risiken wie Derivate-Ungleichgewichte und Konzentrationsrisiken, doch hat er sich mit einem Zuwachs von 45,01 Prozent im Jahr 2024 als robust erwiesen. "Angemessene Bewertungen und ein erwartetes Gewinnwachstum von 47,17 Prozent über die nächsten zwei Jahre machen die Mag-7 zu einer überzeugenden Anlage", so Fiorillo. Der ETF profitiere zudem von einem wirtschaftlich günstigen Umfeld. Fiorillo gehört laut dem Datenportal TipRanks zu den Kennern seines Fachs. Im Schnitt liegt er bei zehn Aktienbewertungen sieben Mal richtig.

MAGS wurde am 11. April 2023 als Roundhill BIG Tech ETF aufgelegt. Der Fondsname wurde am 9. November 2023 in Roundhill Magnificent Seven ETF geändert. Seit seiner Auflegung hat sich das Wertpapier nahezu verdoppelt im Wert. In den vergangenen drei Monaten kamen rund 10 Prozent drauf. Anleger, die von Beginn an dabei waren, machten im Monat ein Plus von 5,41 Prozent:

Das liegt unter anderem auch an der ziemlich ausgeglichenen Gewichtung der Big Techs im ETF:

Unternehmen Gewichtung in % Performance Kalenderjahr 2024 in % Noch vorhandenes Kurspotenzial der Wall Street in % Nvidia 16,28 +180,43 +12,14 Alphabet 14,64 +29,38 +15,44 Meta 14,25 +69,39 +8,40 Tesla 13,99 +2,60 -13,63 Apple 13,80 +23,36 +5,29 Microsoft 13,55 +12,11 +22,66 Amazon 13,50 +26,72 +17,77

Quelle: Roundhillinvestments.com; wallstreetONLINE (Stand 30.10.2024)

Eckdaten des ETFs:

Name Roundhill Magnificent Seven ETF Ticker MAGS Primary Exchange Nasdaq Expense Ratio 0,29% AUM $855 Millionen Launch 11. April 2023 ETF Options Yes CUSIP 53656G498 ISIN US53656G4982 Shares Outstanding 17,340,000 Management Style Active 30-Day SEC Yield 2,48% Distribution Frequency Jährlich

Stand: 30.10.2024

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion