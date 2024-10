Notfallübung am Schweizer Atomkraftwerk Gösgen Hubschrauber-, Armee- und Blaulichtbetrieb am Schweizer Atomkraftwerk Gösgen rund 20 Kilometer südlich der deutschen Grenze sind kommende Woche kein Grund zur Beunruhigung: Dort findet am 5. November eine Notfallübung statt, teilte das Bundesamt für …