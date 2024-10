DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 137 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den starken ersten neun Monaten des Jahres sollte die Geschäftsdynamik bei dem Informationsdienstleister anhalten, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Schätzungen moderat an. Die Aktie werde aber schon mit einem Aufschlag zur Branche gehandelt./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 08:08 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 155,4EUR auf Tradegate (31. Oktober 2024, 13:54 Uhr) gehandelt.