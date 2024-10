Nachhaltigkeit im Kern der Immobilienentwicklung (VIDEO)

Zug (ots) - Die Immobilienwirtschaft ist verantwortlich für ca. 1/4 des

CO2-Ausstoßes. Damit die Klimaziele der UN erreicht werden können, ist es

entscheidend, die Art des Bauens anzupassen. Die Wahl der Baumaterialien für

Neubauten oder das Sanieren haben massive Auswirkungen. Bei Procimmo, der

führenden Schweizer Vermögensverwalterin, die sich auf Industrie-, Gewerbe- und

Logistikimmobilien spezialisiert hat, ist Nachhaltigkeit ein zentraler

Bestandteil ihrer Strategie.



Procimmo schafft Investitionsmöglichkeiten für Investoren und investiert deren

Geld in Immobilien, insbesondere in Industrie-, Gewerbe- und Logistikimmobilien.

Gleichzeitig stellt Procimmo diese Flächen den Mietern zur Verfügung. Als

Investmentgesellschaft verfügen die Procimmo-Teams auch über die notwendigen

Kompetenzen, um Gebäude in die Nachhaltigkeit zu führen.







erneuerbarer Energie



Ein wesentlicher Hebel zur Reduktion von CO2-Emissionen liegt in der Sanierung

bestehender Gebäude. Durch den gezielten Einsatz nachhaltiger Baumaterialien,

wie gut isolierten Fassaden und energieeffizienten Wärmesystemen, verlängert

Procimmo die Lebensdauer seiner Immobilien und reduziert gleichzeitig deren

Umweltauswirkungen. Diese Maßnahmen helfen nicht nur, den Verbrauch grauer

Energie zu verringern, sondern bieten auch wirtschaftliche Vorteile für Mieter

und Investoren.



Neben der Renovierung setzt Procimmo verstärkt auf erneuerbare Energien. Die

Installation von Solarpanels sowie die Nutzung industrieller Abwärme zur

Beheizung ganzer Gebäude oder Quartiere sind zentrale Bestandteile dieser

nachhaltigen Strategie. Durch solche Lösungen senkt das Unternehmen nicht nur

die Energiekosten für die Mieter, sondern verringert auch den ökologischen

Fussabdruck.



"Bereits 200.000 Quadratmeter der Procimmo Gebäude sind mit Solarpanels

ausgestattet, darunter das größte Dach der Schweiz!"



Ein "Low-Tech"-Ansatz für nachhaltige Lösungen, günstige Miete und hohe Renditen

für Investoren



Im Gegensatz zu kostspieligen und komplexen High-Tech-Lösungen setzt Procimmo

auf einen pragmatischen Low-Tech-Ansatz, um den Herausforderungen der

nachhaltigen Entwicklung zu begegnen. Dieser Ansatz ermöglicht es, günstige

Mieten und flexible Flächen anzubieten, die besonders auf die Bedürfnisse

kleiner und mittelständischer Unternehmen zugeschnitten sind. Die Flächen sind

so gestaltet, dass sie sich dynamisch an die wechselnden Anforderungen der

Mieter anpassen lassen. Dies bietet nicht nur den Mietern deutliche Vorteile,

sondern sichert auch stabile und attraktive Renditen für die Investoren, die zu

einem Teil aus Pensionskassen bestehen.



Eine klare Mission für die kommenden Jahrzehnte



Procimmo zeigt damit, dass sich ökologische Verantwortung und wirtschaftlicher

Erfolg nicht ausschließen. Durch einen Fokus auf Nachhaltigkeit bietet das

Unternehmen nicht nur zukunftssichere Lösungen für die Immobilienbranche,

sondern auch attraktive Investitionsmöglichkeiten. In den kommenden Jahren wird

Procimmo weiterhin stark in die Nachhaltigkeit investieren, um alle Heizsysteme

zu ersetzen und ihre Gebäude zu renovieren. Dies braucht Zeit in einem sich

ständig verändernden Markt, in dem ein perfektes Gleichgewicht zwischen

Flexibilität, Rentabilität und Nachhaltigkeit erreicht werden muss, ist aber

klar Teil ihrer Mission.



