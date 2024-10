US-Fahrdienstvermittler Uber enttäuscht nach Rekordergebnis mit Ausblick

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber rechnet im laufenden Quartal mit weniger Geschäft als gemeinhin erwartet. Im Schlussquartal dürften die Bruttobuchungen zwischen 42,75 und 44,25 Milliarden US-Dollar (bis zu 40,8 Mrd Euro) liegen, teilte der Konzern am Donnerstag in New York mit. Das wäre im Jahresvergleich ein währungsbereinigtes Wachstum von 16 bis 20 Prozent. Wechselkurseffekte dürften den Anstieg um zwei Prozentpunkte mindern.

Uber-Chef Dara Khosrowshahi enttäuschte mit diesen Aussichten die Anleger: Experten hatten sich im Schnitt etwas mehr ausgerechnet. Die Aktie rauschte im vorbörslichen US-Handel um 7,5 Prozent in die Tiefe.